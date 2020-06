Lanjutkan Transformasi Perusahaan, Telkomsel Mengumumkan Jajaran Direksi Baru

TRI BUN-MEDAN.com,MEDAN -Telkomsel mengumumkan dalam jajaran direksi barunya. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom Indonesia) dan Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) selaku pemegang saham PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) telah mengangkat Direktur Finance, Direktur Network dan Direktur Human Capital Management (HCM) yang baru pada tanggal 24 Juni 2020.

"Pengangkatan Direktur Finance, Direktur Network, dan Direktur HCM yang baru ini dilakukan sejalan dengan strategi perusahaan dalam melanjutkan transformasi perusahaan sebagai leading digital telecommunication company yang siap terus bergerak maju bersama Indonesia dengan mengakselerasikan pemanfaatan teknologi digital terdepan di setiap fase kehidupan masyarakat, hingga penjuru negeri," ujar VP Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tr ibun Medan, Kamis (25/6/2020).

• Terobosan Baru Telkomsel, VoLTE Layanan Panggilan Telepon Tanpa Terputus saat Terkoneksi Internet

Posisi Direktur Keuangan Telkomsel diisi oleh Leonardus Wahyu Wasono (Sonny) sejak bulan Juni 2020.

Sebelumnya Sonny menjabat sebagai Chief Finance and Business Partner Officer di PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) (2016-2020).

Selama di Telin, Sonny juga menjabat sebagai Director Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd. (Telin Singapore) dan Director Telekomunikasi Indonesia International Australia Pty. Ltd. (Telin Australia), serta pernah diberikan mandat sebagai Senior Vice President ERP Task Force dan Komisaris Telkom Infra.

Sebelum bergabung ke Telin, Sonny juga pernah menjabat sebagai sebagai Vice President of Financial Planning & Analysis Telkomsel dan Senior Vice President of Enterprise Resources Planning Telkomsel.

• Telkomsel Hadirkan Kemudahan Pelanggan Berlangganan Fitur Premium Tinder

Sonny meraih gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi dari STT Telkom Bandung. gelar Master Teknik Telekomunikasi dari Royal Melbourne Institute of Technology, dan gelar Doktor Sustainability and Growth dari Universitas Bina Nusantara.

Hendri Mulya Syam ditunjuk sebagai Direktur Network Telkomsel sejak bulan Juni 2020. Sebelumnya Hendri menjabat sebagai Chief Sales & Distribution Officer di Indosat Ooredoo (2018-2020), dan berbagai posisi dan bidang di Telkomsel sejak 1995 seperti Network Strategy, Network Services and Quality, Corporate Planning, Product and Mobile Data, Marketing, Customer Service and IT Operation, Program Management Office.

Hendri pernah mengenyam pendidikan di Jurusan Elektro Telekomunikasi dari Indonesian Institute of Technology (ITI) Serpong, Indonesia.

• Telkomsel dan Kemenag RI Hadirkan Program Penyediaan Kuota Terjangkau untuk Belajar di Madrasah

Muharam Perbawamukti (Endi) ditunjuk sebagai Direktur HCM Telkomsel sejak bulan Juni 2020. Sebelumnya ia menjabat sebagai Senior Vice President Corporate Secretary Telkomsel sejak bulan Juni 2017.

Beliau juga pernah memegang beberapa posisi strategis di Telkomsel seperti Vice President Corporate Counsel (2014-2017), Vice President Regulatory Management (2012-2014), dan Vice President Interconnect & Regulatory Affair (2011-2012).

Endi dianugerahi gelar Satya Lencana Pembangunan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2019, dan memegang gelar S1 dari Universitas Padjajaran Bandung.

Susunan Direksi Telkomsel saat ini selengkapnya adalah:

Direktur Utama : Setyanto Hantoro

Direktur Finance : Leonardus Wahyu Wasono

Direktur Sales : Ririn Widaryani

Direktur Network : Hendri Mulya Syam

Direktur Planning & Transformation : Edward Ying

Direktur Information Technology : Bharat Alva

Direktur Marketing : Rachel Goh Hui Min

Direktur HCM : R Muharam Perbawamukti

(sep/tribun-medan.com)