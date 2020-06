Pedagang Pasar Petisah Mengeluh, Daya Beli Konsumen Merosot

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sejumlah pedagang di Pasar Petisah Kota Medan mengeluhkan kondisi sepi pembeli dalam beberapa bulan terakhir.

Seorang pedagang di Pasar Petisah Medan, Nur mengatakan sudah beberapa bulan ini Pasar Petisah sepi dan daya beli konsumen menurun drastis. Kemungkinan hal tersebut disebabkan masih adanya pandemi Covid-19.

"Harga-harga masih biasa saja, daya beli yang kurang, enggak ada orang. Sepi pembeli ini mulai dari adanya Corona, paling terasa sejak Bulan Februari sampai Juni ini. Meskipun sudah mulai ada restoran yang buka, tetap saja masih sepi pembeli," ujar Nur, Kamis (25/6/2020).

Ia menjelaskan harga cabai merah mulai merangkak naik sedikit yang sebelumnya diharga Rp15 ribu per kg kini menjadi Rp 20 ribu per kg.

Begitu juga dengan harga tomat yang mengalami kenaikan, sebelumnya harga tomat senilai Rp 8 ribu per kg dan kini menjadi Rp12 ribu per kg.

"Cabai rawit juga agak naik, sekarang Rp 24 ribu per kg, sebelumnya itu Rp 20 ribu per kg tapi kalau cabai hijau turun di harga Rp12 ribu per kg sebelumnya Rp16 ribu," ujar Nur.

Selain itu, lanjutnya, harga komoditas yang menurun yakni bawang merah yang saat ini diharga Rp32 ribu per kg, bawang putih dan bawang bombai yang masing-masing dibanderol Rp18 ribu per kg.

"Untuk stok, kita enggak pernah stok bahan, tiap hari kita belanja, kita ambil dari Pasar Induk Lau cih Medan,"katanya.

Nur mengaku, setiap harinya ia sudah mulai berjualan dari pukul setengah lima pagi, dan tutup lebih awal pukul empat sore. "Pembeli sepi, kayak mana caranya biar ramai, enggak ada orang. Saya harap mudah-mudahan jangan ada lagi Corona ini," ungkapnya.

Sementara itu pedagang lain, Ita juga mengaku masih sepinya pembeli di pasar ini. Untuk harga komoditas pun masih cenderung stabil.

"Harga cabai itu Rp18 ribu per kg, bawang merah Rp32 ribu, bawang putih Rp18 ribu. Daya beli masih sepi, enggak tahu lagi saya harus bagaimana ini," ucap Ita.

Hal senada juga diungkapkan pedagang lainnya, Endang. Ia pun mengaku daya beli masyarakat masih lemah. "Katanya kita mau memasuki new normal, tapi satu Minggu ini masih sepi sekali," ucap Endang.

Dijelaskannya, harga bawang merah yang dijualnya kepada konsumen dibanderol Rp 45 ribu per kg, bawang putih diharga Rp20 ribu per kg, cabai merah senilai Rp 20 ribu per kg, cabai hijau diharga Rp 15 ribu, dan tomat Rp 12 ribu per kg.

"Harga masih standar, tapi memang pembeli ini yang masih sepi sekali, mungkin karena kantin-kantin di sekolah belum buka dan belum ada acara pesta. Semoga kedepannya, semua bisa lancar, dan Covid-19 segera berlalu," katanya. (nat/tri bun-medan.com)