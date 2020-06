Cinta Laura Beberkan Kisah Percintaannya, Pernah Berpacaran dengan Musisi Besar di Hollywood

Sejak beberapa tahun lalu Cinta Laura memilih untuk mengadu nasibnya di Amerika khususnya di dunia perfilmannya.

TRI BUN-MEDAN.com - Cinta Laura dan Raffi Ahmad memang pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial.

Meski begitu, kini keduanya memilih menjadi teman baik.

Baru-baru ini Cinta Laura membongkar kehidupan asmaranya di depan Raffi Ahmad.

Rupanya Cinta Laura pernah menjalin kasih dengan seorang musisi kenamaan di Hollywood.

Cinta Laura saat ini memang tengah meniti karirnya di dunia entertainment Hollywood sebagai artis peran.

Film-film Hollywood yang dibintanginya adalah The Ninth Passenger , After The Dark, dan beberapa lainnya.

"Aku nggak pernah pacaran sama aktor Hollywood ya, tapi kalau lihat mantan-mantanku (ada) maksudnya pernah pacaran dengan seorang di industri entertainment Hollywood," kata Cinta Laura di tayangan Okay Boss dikutip Tribunnews.com, Selasa (23/6/2020).

"Tapi di belakang layar (diam-diam), dia musisi yang besar gitu," lanjutnya sembari tertawa kecil.

Raffi Ahmad, host di acara tersebut merasa penasaran. Ia pun menanyakan apakah ada aktor yang mencoba modus pada Cinta Laura.

"Pernah di kirimin pesan sama aktor Hollywood ternama?," tanya Raffi Ahmad.