Sosok Amanda Caesa, Wanita Cantik Putri dari Pelawak Parto Patrio, Dijodohkan Dengan Dul Jaelani

TRI BUN-MEDAN.com- Perkenalkan sosok Amanda Caesa yang merupakan putri dari pelawak Parto Patrio.

Amanda lahir dari pernikahan Parto dengan istri keduanya, Dina Risty.

Wanita kelahiran 23 Desember 2002 tersebut terjun ke dunia hiburan, tepatnya jadi penyanyi.

Selan cantik, Amanda Caesa juga punya suara merdu.

Single perdananya berjudul Even If You Aren't There For Me, telah dirilis pada 22 Desember 2019 lalu.

Gadis berusia 18 tahun ini pun memiliki bakat dalam bermusik.

Berbeda dari ayahnya yang melawak, Amanda Caesa menyalurkan bakat bermusiknya dengan bernyanyi dan membuat lagu.

Amanda pun bisa bermain alat musik seperti piano.

