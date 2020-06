Foto Annisa Pohan Bareng Lee Min Ho Buat Iri, Banjir Komentar di Medsos, Ashanty Sebut Tega

TRI BUN-MEDAN.com- Lewat akun Instagram pribadinya @annisayudhoyono menantu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Annisa Pohan mengunggah foto lawas bersama aktor korea Lee Min Ho.

Alhasil, tidak sedikit teman sesama artis serta netizen menjadi iri sehingga banjir komentar.

Adapun tujuan Annisa Pohan memposting foto itu sekadar untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada sang aktor.

Annisa Pohan usai menghadiri acara Indonesia Untuk Semua dari partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (7/2/2017). Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato politik dalam rangkaian Dies Natalies ke 15 partai Demokrat yang diawali Rapimnas. (KOMPAS.com/Andreas Lucas Altobeli)

“Me with my brother ages ago, when we were young, anyway happy belated birthday Minho!!!” tulis Annisa Pohan dalam akun Instagram @annisayudhoyono, dikutip Kompas.com, Minggu (28/6/2020).

Dalam foto lawas tersebut, Annisa Pohan terlihat mengenakan atasan lengan pendek putih motif polkadot dan Lee Min Ho memakai kemeja biru dan celana jeans serta gaya rambut poni.

Sayangnya, Annisa Pohan mengaku lupa kapan foto tersebut diambil.

Namun, yang pasti adalah foto tersebut diambil ketika Siti Ruby Aliya Rajasa belum menikah dengan Edhie Baskoro Yudhoyono dan jadi adik iparnya.

“Yang pasti di foto ini Aliya belum nikah sama Mas Ibas, karena saya temenan lebih dulu dengan Aliya sebelum dia jadi adik saya,” kata Annisa Pohan.

Ashanty Tulis Komentar Tega

Lucunya, Annisa Pohan juga seakan sengaja menandai unggahannya tersebut ke akun Instgaram penyanyi Ashanty @ashanty_ash.