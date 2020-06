Baru Tayang 4 Episode, Drama It's Okay to Not Be Okay Tuai Kritikan, Adegan Dinilai Melecehkan

Serial terbaru Netflix It's Okay to Not Be Okay

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Korea terbaru tvN It's Okay To Not Be Okay telah menuai sejumlah kritik di penayangan berjalan 4 episode.

Dilansir Koreaboo, beberapa adegan di drama It's Okay To Not Be Okay dinilai melecehkan secara seksual.

Salah satu adegan yaitu saat Seo Ye Ji masuk ke ruang ganti perawat dan berusaha membelai otot perut Kim Soo Hyun tanpa persetujuannya.

Ada pula adegan saat Kwak Dong Yeon mengalami gangguan jiwa membuka bajunya di ruang isolasi.

"Saat ada orang yang melihatku, aku menjadi bersemangat," ucap Kwak Dong Yeon dalam dialognya.

Selain itu ada degan saat Seo Ye Ji memanggil Kwak Dong Yeon "burung kecil."

"Jadi karena ini orang-orang memanggilmu 'Burung Kecil'? Karena kecil?," ucap Seo Ye Ji.

Kekhawatiran lain melibatkan adegan di mana Kwak Dong Yeon menyebutkan "Morning Sun Club" yang diduga menyinggung skandal Burning Sun yang sedang berlangsung.

Serta adegan di mana Seo Ye Ji mendapat tawaran berhubungan dengan kritikus sastra agar mendapat review bagus untuk buku-bukunya.

Secara umum, drama ini dinilai makin memanas dalam setiap episodenya, sampai-sampai mengganggu penonton.