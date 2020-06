Sharena dan Ryan Delon Tunda Sekolah Anak Sampai Tahun Depan Akibat Pandemi Corona

TRI BUN-MEDAN.com - Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada banyak aspek, termasuk pendidikan.

Hingga kini, sekolah masih menerapkan pembelajaran online dan belum diketahui kapan akah berakhir.

Karena alasan itu, pasangan artis Sharena dan Ryan Delon memutuskan untuk menunda sekolah anak sulungnya yang seharusnya masuk SD.

Baik Sharena atau Ryan Delon telah memutuskan akan menyekolahkan Ryshaka di tahun depan.

Keputusan itu diambil dari berbagai pertimbangan, salah satunya tak ingin memaksakan sang anak yang memang tak terlalu suka pembelajaran lewat online.

Kesepakatan ini pun tentu juga sudah disetujui oleh putranya.

Hal itu diungkapkan Sharena dalam unggahan Instagram-nya @mrssharena.

Dalam unggahan di atas, terlihat Ryshaka yang mengenakan pakaian toga di hari kelulusan TK nya.

Sharena dan Ryan pun terlihat kompak menggandeng Ryshaka.

"SD nya tahun depan aja ya, Ry!

Yes, technically...Ry harusnya bulan depan masuk elementary school, but..setelah pertimbangan yang cukup mendalam dan matang antara aku, @tail_wagging and juga @ry__shaka akhirnya we decided untuk pending setahun," tulis Sharena dalam unggahan Instagram-nya.