BLACKPINK Pecahkan 5 Rekor Dunia Guinness Lewat 'How You Like That'

TRI BUN-MEDAN.com - Grup BLACKPINK berhasil tercatat di Guinness World Records atau buku rekor dunia dengan comeback mereka bertajuk “How You Like That”.

Nama BLACKPINK bahkan tercatat untuk lima rekor baru sekaligus, pada 30 Juni 2020.

Rekor pertama adalah “How You Like That” menjadi video yang paling banyak disaksikan di YouTube dalam waktu 24 jam semenjak dirilis.

Diketahui, video klip “How You Like That” disaksikan 86,3 juta kali di YouTube selama 24 jam.

Tak hanya menjadi video yang paling banyak disaksikan selama 24 jam, “How You Like That” juga tercatat sebagai video musik yang paling banyak disaksikan di YouTube dalam 24 jam.

Nama BLACKPINK berkat “How You Like That” juga tercatat di rekor dunia guinness sebagai grup Kpop yang video musiknya paling banyak disaksikan dalam 24 jam di YouTube.

Kemudian, BLACKPINK juga tercatat sebagai artis yang paling banyak disaksikan saat premiere video musiknya di YouTube.

Saat video musik “How You Like That” rilis, yang menyaksikannya hingga 1,66 juta dalam satu waktu di YouTube.

Selain itu, “How You Like That" BLACKPINK juga tercatat sebagai video musik yang banyak disaksikan saat premiere rilis di YouTube.

Diketahui, BLACKPINK merilis video musik “How You Like That” pada 26 Juni 2020 lalu.

“How You Like That” adalah bagian dari album baru BLACKPINK yang bakal rilis pada September 2020. (*)

Comeback, BLACKPINK Pecahkan 5 Rekor Dunia Guinness

