Ingin Kasih Sayang dari Ayah, Amanda Caesa Minta Parto Sisihkan Waktu untuk Keluarga

TRI BUN-MEDAN.com - Nama penyanyi Amanda Caesa sedang jadi perhatian beberapa waktu belakangan.

Diketahui, Amanda Caesa merupakan putri komedian Parto Patrio.

Meski sama-sama bekerja di industri hiburan Tanah Air, Amanda Caesa ingin Parto menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluarga.

Hal tersebut diungkapkan Amanda saat jadi bintang tamu dalam acara televisi yang dipandu oleh Melaney Ricardo.

Amanda mengatakan, ia hanya ingin selalu mendapatkan kasih sayang dari sang ayah.

"Aku sih enggak pengin barang-barang, pengin kasih sayang aja," kata Amanda seperti yang dikutip kompas.com di kanal YouTube Call Me Mell, Rabu (1/7/2020).

"Waktunya mungkin, karena papi kan sibuk syuting, aku juga, ya kita sekarang kayak jarang ngobrol ya pengin lebih dekat aja sih," lanjutnya.

Amanda diketahui telah memulai kariernya di belantika musik Indonesia.

Gadis berusia17 tahun itu baru merilis single perdananya berjudul “Even If You aren’t There For Me” yang ciptakan sendiri.

Amanda pun mengucapkan terima kasih kepada Parto untuk semua bimbingan yang dia terima dalam mempersiapkan diri berkecimpunh di industri hiburan Tanah Air.

"Makasih atas ilmu-ilmu nya karena kan aku juga baru di entertaiment, papi selalu dukung aku, nuntun aku, thank you so much, i love you," ucap Amanda. (*)

