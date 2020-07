Mirza Adityaswara Resmi Jabat Komisaris Utama Mandiri Sekuritas

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, resmi menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas (Mandiri Sekuritas).

Mirza menggantikan jabatan Darwin Cyril Noerhadi yang mengakhiri masa baktinya untuk periode 2012-2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya sudah menyetujui pengangkatan Mirza pada tanggal 12 Juni 2020.

Keputusan tersebut kemudian diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler pada tanggal 25 Juni 2020.

Sebagai informasi, sebelumnya Mirza menjabat sebagai Direktur Utama LPPI, Mirza sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan.

Di saat yang sama, dia juga menduduki posisi sebagai Presiden Komisaris OVO.

Selain itu, Mirza juga sempat memegang posisi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio periode tahun 2015 sampai dengan 2019.

Ia juga sempat menjalani jabatan sebagai Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2010 sampai dengan 2013.

Mirza juga sempat menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group dan Direktur PT Mandiri Sekuritas periode tahun 2008 sampai dengan 2010.

Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, Mirza pernah menjabat sebagai Director, Head of Equity Research and Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia dan kemudian Director, Head of Securities Trading and Research di Bahana Securities periode 2002 sampai dengan 2005.