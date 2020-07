Nikita Willy Bilang Mau Dilamar Mantan Pacarnya karena Amanah Mendiang Ayahnya, Senyum Pamer Cincin

TRI BUN-MEDAN.com- Artis peran Nikita Willy menyampaikan keputusan yang buat kaget para penggemar serta masyarakat luas lantaran di lamar Indra Priawan, mantan pacarnya.

Padahal, mereka sebelumnya telah putus lama.

Nikita Willy mengungkapkan, terima lamaran Indra Piawan karena pengin menjalankan amanah ayahnya sebelum wafat.

Nikita Willy (Instagram @nikitawillyofficial94)

Baginya, segera menikah merupakan wujud tidak lagi pacaran.

Nikita membagikan berita bahagia itu di Instagram Story-nya.

Dia memajang fotonya bersama Indra.

"Present for you papi from me and Indra (hadiah untukmu papi dari aku dan indra)," tulis Nikita.

Tak hanya itu, di feed Instagram-nya Nikita juga memamerkan foto cincin di jari manis.

"Three years ago you asked me to travel the world with you, three days ago you asked me to be your world. Both times i said yes," tulis Niki di akun @nikitawillyofficial94 dikutip Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Kalimat itu berarti "tiga tahun lalu kamu memintaku untuk menjelajah dunia bersamamu, tiga hari lalu kamu meminta saya untuk menjadi duniamu. Untuk keduanya aku menjawab ya.