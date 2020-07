Inul Daratista Merasa Sedih Mobil Via Vallen Dibakar Fans, Ingatkan Jangan Larut Dalam Kesedihan

TRI BUN-MEDAN.com- Penyanyi dangdut, Inul Daratista merasa prihatin dengan pembakaran mobil Via Vallen yang dilakukan fans beratnya pada Selasa (30/6/2020) dini hari.

Karena itu, Inul Daratista memberikan dukungan serta doa agar Via Vallen tabah dalam proses perjalanan hidupnya

Selain itu, ia meminta agar Via Vallen tak berlarut-larut dalam kesedihan dan harus kuat menjalani cobaan yang terjadi.

"Adikku.. Via Sayangku... ini adalah proses perjalanan hidup yang harus via lalui, jangan sedih karena hari depanmu masih panjang..." tulis Inul Daratista di kolom komentar unggahan Via Vallen.

Penyanyi dangdut Inul Daratista turut prihatin atas peristiwa yang menimpa Via Vallen.

Inul percaya, dengan usia Via Vallen yang masih muda, juniornya itu akan mampu meraih prestasi yang lebih tinggi.

Suami dari Adam Suseno itu menilai, Via merupakan orang yang besar dari hasil kerja kerasnya.

Sehingga menurutnya ia tidak sepantasnya pelantun Meraih Bintang itu larut dalam kesedihan.

"Usiamu juga masih muda, masih bisa mengejar prestasi dan rezeki yang lebih dari yang hilang hari ini, kamu perempuan kreatif, tidak pantas untuk menangis."

"Kamu kuat karena sebelumnya kamu sudah jadi orang hebat dengan kerja kerasmu itu," kata Inul.

Ia berharap Via Vallen dapat mengambil hikmah atas kejadian ini dan tak menyerah dengan kondisi yang terjadi.