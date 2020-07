7 Rekomendasi Drama Jepang di Netflix, Sayang untuk Dilewatkan

TRI BUN-MEDAN.com - Ada banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan untuk mengisi waktu luang.

Salah satunya dengan menonton drama seri.

Nggak kalah dari drama Korea, serial drama Jepang pun bisa dijadikan pilihan tontonan di waktu senggang.

Ini dia 7 rekomendasi serial drama Jepang yang menarik dan sayang Anda lewatkan, bisa ditonton lewat Netflix.

1. Midnight Diner

Serial ini disutradarai oleh Joji Matsuoka berdasarkan manga karya Yar?_Abe.

Midnight Diner berkisah tentang drama kedai malam kecil di Tokyo milik seorang koki yang biasa dipanggil ‘Master’.

Kisah tiap episode berbeda-beda, tergantung siapa pelanggan yang datang ke kedai tersebut.

2. The Many Faces of Ito

Serial komedi romantis tentang mantan screenwriter sukses bernama Rio yang kini menjadi pengisi seminar.