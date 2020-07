Via Vallen Cover Lagu BLACKPINK How You Like That Versi Koplo, Fans Ramai-ramai Beri Semangat

TRI BUN-MEDAN.com - Baru saja dirundung masalah mobil dibakar, Via Vallen tampaknya sudah bisa bangkit dari kesedihan.

Baru-baru ini, Via Vallen sudah mulai berkarya lagi dengan mengunggah video musik dirinya saat cover lagu girlband Korea Selatan, BLACKPINK.

Video tersebut diunggahnya ke Instagram dan langsung ramai dikomentari penggemar.

Penampakan mobil Alphard putih Via Vallen yang hangus dibakar orang tak dikenal. (Kolase TribunStyle (Instagram @viavallen))

Wanita bernama lengkap Maulidia Octavia tersebut memamerkan hasil cover lagu BLACKPINK bertajuk How You Like That yang dibuat koplo.

"How You Like That versi koplo ini sudah bisa di nikmati di YouTube Via Vallen Official," tulis Via pada Jumat (3/7/2020).

Dalam video klip tersebut Via terlihat anggun menggunakan dress hitam dengan beberapa detail warna lain di bagian depan.

Via juga terdengar fasih dalam melafalkan lirik berbahasa Korea.

Lewat keterangan di caption, Via membeberkan bahwa pembuatan video klip cover lagu BLACKPINK dilakukan beberapa saat sebelum mobilnya dibakar.

"Fyi pembuatan video klip ini di garasi mobil belakang tepat sebelum terjadinya musibah mobil di bakar," lanjut Via.

Postingan Via pun mendapat respons beragam dari warganet.