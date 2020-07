Sinopsis Drama Korea Love in The Moon Light Episode 1 di Indosiar, Park Bo Gum Siap Tebar Pesona

Drama Korea Love in The Moonlight dibintangi Park Bo Gum

TRI BUN-MEDAN.com - Drama Korea Love in The Moonlight yang dibintangi Park Bo Gum akan tayang hari ini, Sabtu 4 Juli 2020 di Indosiar.

Episode 1 Love in the Moonlight tayang pada pukul 21.30 WIB.

Setelah Faith yang dibintangi Lee Min Ho tamat, Indosiar menyajikan drama Korea Love in the Moonlight ke layar kaca.

Drama Love in the Moonlight tayang setiap hari di Indosiar.

Disiarkan oleh KBS2 pertama kali di Korea Selatan pada 22 Agustus 2016, drama Love in the Moonlight memiliki 18 episode.

Love in the Moonlight dibintangi sederet bintang ternama seperti Park Bo Gum dan Kim You Jung.

Drama Love in the Moonlight mengisahkan tentang Hong Ra On (Kim Yoo Jung) yang menyamar sebagai pria.

Hong Ra On yang menjadi konsultan kencan tidak sengaja bertemu dengan Lee Young (Park Bo Gum).

Lee Young tidak menyadari bahwa Hong Ra On adalah seorang wanita.

Hong Ra On pun awalnya tak tahu jika Lee Young adalah Putra Mahkota Hyomyeong.