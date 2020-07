BCL Bangkit Dari Keterpurukan Ditinggal Mati Ashraf Sinclair, Tandai Semangat Lewat Postingan Ini

Ashraf Sinclair dan Bunga Citra Lestari ketika berbincang soal sarapan dan kebiasaan sehat di Lucy in the Sky, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).

TRI BUN-MEDAN.com- Penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL menyampaikan telah bangkit dari keterpurukan setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Momen kebangkitannya lewat unggahan BLC "Dear Love..." Episode 02, penonton diperlihatkan saat-saat Unge mencoba kembali naik ke atas panggung di tengah kesedihan mendalam.

Bunga Citra Lestari diketahui melakukan comeback show untuk pertama kali di SQ Dome, Jakarta Selatan, pada 28 Februari 2020.

"Jujur saja hari ini saya berada di sini karena lebih dari setahun yang lalu saya di sini ditemani almarhum suami saya. So, this place has special meaning buat saya, punya kenangan tersendiri buat saya," kata Unge seperti dikutip dari video BCL "Dear Love....", Minggu (5/7/2020).

Kembali naik ke atas panggung usai ditinggal suami tercinta adalah sebuah perjalanan berat yang harus dilewati Bunga Citra Lestari.

"Dear love, sempat terlintas di kepalaku bisakah aku jalani ini? Kuatkah aku? Kadang rasanya ingin menyerah, tapi tidak. Aku putuskan untuk terus berjalan," kata Unge dalam narasi videonya.

Dalam video tersebut, Bunga Citra Lestari juga menampilkan anak semata wayangnya, Noah Sinclair.

BCL dan Noah selalu berusaha tegar dan menjalani hari-hari tanpa Ashraf di sisi.

"Kucoba untuk berdiri kuat, bergandeng tangan dengan Noah melanjutkan sisa hari tanpamu. Ini bukan perjalanan yang biasa bahkan membuatku merasa asing dan tak tahu harus ke mana. Yang aku tahu, aku harus menyelesaikan tanggung jawabku," kata pelantun lagu "Sunny" tersebut.

Seperti diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020.