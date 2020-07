Daniel Mananta Cerita soal Rumah Tangganya yang Hampir Kandas, Sempat Berpikir Istrinya Bakal Pergi

Daniel Mananta menjawab soal pengakuannya yang sempat menghebohkan publik dimana rumahnya tangganya hampir kandas.

TRI BUN-MEDAN.com - Presenter Daniel Mananta memang dikenal sebagai sosok yang sangat jarang mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial.

Tapi, belum lama ini pria berusia 38 tahun ini menjawab soal pengakuannya yang sempat menghebohkan publik.

Pengakuan tersebut yakni mengenai urusan rumah tangganya selama 7 tahun yang hampir kandas.

Di tahun kelimanya menikah dengan Viola Maria, rupanya rumah tangga Daniel Mananta sempat bermasalah.

Hal itu diungkapkan Daniel saat menjadi bintang tamu di sebuah program Okay Bos yang dipandu oleh Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Vicky Prasetyo.

Dalam tayangan tersebut, terlebih dahulu ditampilkan sebuah artikel yakni pengakuan Daniel soal rumah tangganya yang hampir kandas saat berbincang dengan Ari Lasso.

Saat itu, Daniel Mananta takut sang istri kembali pulang ke negara asalnya, Jerman.

"Setelah melewati tujuh tahun menikah, gua mulai ngobrol sama istri gua bilang, 'You know what tahun kelima atau keenam kemarin itu benar-benar kita mendapat badai yang intens.'

Sampai gua mikir istri akan meninggalkan gua di Indonesia, dia akan balik ke Jerman bawa dua anak gua," kata Raffi saat membacakan sebuah tayangan artikel.

Setelah itu, Daniel mengurai alasan terkait pernikahannya yang sempat kandas di tengah jalan.