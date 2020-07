Nikita Willy Jalani Pemotretan, Penampilannya Panen Pujian dari Para Selebriti dan Indra Priawan

TRI BUN-MEDAN.com - Aktris Nikita Willy melakukan pemotretan setelah ia menerima lamaran dari Indra Priawan Djokosoetono.

Nikita mengunggah sejumlah foto hasil pemotretan di akun Instagramnya, Jumat (3/7/2020).

Tampak Nikita yang cantik mengenakan dress panjang serta penutup di kepalanya.

Sejumlah foto Nikita ini juga diunggah oleh seorang penata gaya bernama Alexander Zulfikar Lalisang.

Tak ada caption khusus pada unggahan ini.

Namun beberapa pujian membanjiri unggahan Nikita.

Beberapa selebriti turut memuji termasuk Jessica Iskandar.

Tak ketinggalan, calon suaminya, Indra, yang juga meninggalkan komentar manis.

Pada unggahan Nikita itu, Indra menuliskan emoji dengan mata hati.

Begini yang dituliskan oleh Nikita pada unggahannya:

@theshonet

Photo by @winstongomez

Styled by @alexzulfikarlalisang

Make up by @bubahalfian

Hair by @indry.yonathan

Location @thegunawarman