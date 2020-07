POTRET MEWAHNYA Kamar Putri Tasya, Dekorasi Bergaya Eropa Sungguh Elegan, Liatnya Jadi Tercengang

TRI BUN-MEDAN.com- Beauty Vlogger dan selebgram Tasya Farasya melahirkan anak pertama pada Jumat (26/6/2020).

Momen melahirkan itu dibagikan saudara kembarnya Tasyi Athasyia.

Tidak lama setelah momen kelahiran anak pertamanya tersebar luar di media sosial, Tasya Farasya memperlihatkan potret kamar mewah untuk sang anak.

Beauty Vlogger Tasya Farasya Kabarkan Kehamilan Anak Pertama, Panen Ucapan Selamat (TribunStyle.com/Instagram @tasyafarasya)

"Alhamdulillah telah lahir anak kami and its a GIRL ..

makasi semuanya atas doanya .

Semoga sehat walafiat selalu dan menjadi anak yang solihah bahagia dunia akhirat,,

makasi banyak semuanya yg ikut doain dan nungguin ,

nanti kita bercerita bersama ya," tulis Tasya di keterangan fotonya.

Setelahnya, Tasya Farasya mengungkap nama untuk putrinya.

Tasya dan sang suami, Ahmad Assegar memberi nama Maryam Eliza Khair.

Tasya lalu menjelaskan arti nama putrinya

"Maryam eliza khair.

Maryam: mother of Isa A.S holds a singularly exalted place in Islam as the only woman named in the Quran, which refers to her seventy times and explicitly identifies her as the greatest of all women .

(Maryam: ibu Isa A.S memegang tempat yang sangat dimuliakan, dalam Islam sebagai satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mengacu pada tujuh puluh kali dan secara eksplisit mengidentifikasi dia sebagai yang terhebat dari semua wanita)



Eliza: unique; precious;

oath of god. (unik, berharga, kebanggan Tuhan)



Khair : good; blessing ; wealth (baik, terberkati, sejahtera)

nama panggilan : ayangku cintaku chuyungku



3,3kg 51 cm . Mirip aku ..

( sebenernya mirip Ahmad tp aku sm ahmad mirip kan? Jd mirip aku )," tulis Tasya di keterangan fotonya bersama suami dan sang putri.

Pasca mengumumkan nama anaknya, baru-baru ini Tasya membagikan potret kamarnya yang sudah direnovasi begitu mewah.

Menariknya, sebelum direnovasi pun ruangan kamar Tasya dan untuk putrinya itu memang sudah terlihat mewah hanya dominan warnanya saja yang berbeda.

Dekorasi kamarnya kini nampak elegan bergaya Eropa dengan warna didominasi dengan cokelat, putih dan emas.

Potret mewahnya kamar Tasya dan sang putri pun menuai berbagai komentar dari netizen.

"Sumpah sefruit kemevvahan,"

"Sorry tapi before nya aja udh keren:(,"

"Aku rela dikonciin dikamar mandi kalo model kamar mandinya kek gini :),"

"Kamar mandinya lebih luas daripada kamar saya,'

Berikut foto-fotonya (slide ke kanan):

(*)

Artikel ini sudah tayang di Tribun Solo dengan judul Setelah Melahirkan, Tasya Farasya Bagikan Potret Kamar Mewah untuk Bayinya Maryam Eliza Khair