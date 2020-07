Ashanty Dapat Laporan Anang Sering 'Main' Perempuan di Bogor, Beri Tanggapan Santai: 'Iya Gapapa'

TRI BUN-MEDAN.com - Rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanty selalu terlihat adem ayem dan jauh dari isu miring.

Namun tiba-tiba ada laporan menyebut Anang Hermansyah kerap bermain perempuan di Bogor.

Laporan tersebut datang dari seorang netizen.

Mendapatkan laporan itu, Ashanty justru memberikan tanggapan santai dan ucap terimakasih.

Hal ini berawal saat Ashanty ingin memamerkan kemesraannya bersama sang suami di akun Instagram.

Ia mengunggah foto dirinya sedang bersama Anang bersantai di area kolam renang.

Minggu (6/7/2020), perempuan 35 tahun tersebut bersyukur jika keduanya bisa melalui masa bahagia dan sedih bersama.

"We made it (emoji) through the good and bad times together (emoji) #thehermansyaha6 #proudparents" tulisnya.

Namun tak disangka, seorang netizen menyebutkan jika ayah Aurel bukanlah sosok yang setia.

Akun tersebut mengatahan jika mantan suami Krisdayanti tersebut doyan bermain perempuan di wilayah Bogor, Jawa Barat.