INILAH Jenis Sayuran yang Cepat Panen, Cocok Bagi Anda yang Pengin Tanam di Pelataran Rumah

TRI BUN-MEDAN.com- Menanam aneka rupa sayuran menjadi hobi baru yang menarik untuk dilakukan di masa pandemi seperti saat ini.

Cukup dengan memanfaatkan halaman rumah, maka siapapun bisa mencoba menanam sayuran sendiri.

Lantas apabila ingin mulai menanam sayuran, sayuran apa saja yang mudah ditanam, mudah dirawat dan cepat panennya?

Jenis Sayuran

Dr Darda Efendi, dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor (IPB) menerangkan pada dasarnya sayuran secara sederhana dibagi menjadi sayuran daun, sayuran buah, dan sayuran umbi.

Kemudian menurut Darda, sayuran yang paling mudah dibudidayakan dan cepat dipanen adalah jenis sayuran daun.

“Karena tidak perlu menunggu tanaman berbunga dan berbuah, atau berumbi. Karena yang dipanen adalah bagian vegetatifnya (daun batang atau tunas),” jelas Darda saat dihubungi Kompas.com Minggu (5/7/2020).

Adapun contoh sayuran daun yang mudah untuk dibudidayakan adalah bayam.

Menurut dia, baik bayam hijau maupun bayam merah mudah dikembangkan. Selain itu benihnya banyak dijual dengan harga yang relatif murah.

Sayuran lain yang juga mudah untuk dibudidayakan menurut Darda adalah kangkung cabut yang juga mudah didapat benihnya dengan harga murah.