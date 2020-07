Prilly Latuconsina Tertarik Dengan Film Drakor yang Ada Kaum Hawa Telanjang Dada, Luna Maya Kaget

TRI BUN-MEDAN.com- Aktris Prilly Latuconsina gemar menonton drama Korea alias drakor.

Saat berbincang bersama Luna Maya, dari hobi nonton drakor itu Prilly ditanya apakah ia memiliki guilty pleasure alias kesenangan yang membuatnya merasa bersalah pula.

Prilly lalu teringat pada drama berjudul The K2 yang dulu dibintangi Ji Chang Wook dan Im Yoona.

Prilly Latuconsina. (Instagram/prillylatuconsina96) (Instagram/prillylatuconsina96)

"Oh ini, The K2, karena The K2 itu banyak adegan Ji Chang Wook enggak pakai baju," kata Prilly lalu tertawa, seperti dikutip Kompas.com dari YouTube Luna Maya, Minggu (5/7/2020).

Luna Maya lantas kaget bahwa Prilly rupanya tertarik dengan kaum hawa yang telanjang dada.

"Prilly ternyata kamu suka laki-laki tidak berbaju," ucap Luna Maya.

Pemeran Sisi dalam sinetron Ganteng Ganteng Serigala itu pun menjelaskan seperti apa hal yang ia sukai dari menonton The K2.

Termasuk yang membuatnya merasa guilty pleasure.

"Jadi kan dia adegan jadi bodyguard gitu kan, terus banyak adegan enggak pakai baju. Aku tuh kayak yang, ‘Oh my god’ aku tuh suka kayak gitu," tutur Prilly.

Prilly Latuconsina. (Warta Kota/Nur Ichsan) (Warta Kota/Nur Ichsan)

"Dan kadang itu guilty pleasure karena pada saat aku nonton misalnya aku punya pacar tapi itu kayak, ‘Kok aku fangirling cowok enggak pakai baju. Enggak apa-apa lah kan cowok Korea’," ujar Prilly mengungkapkan suara hatinya.