Sinopsis Film A Company Man Tayang Malam Ini di Trans 7, So Ji Sub Jadi Pembunuh Bayaran

Aktor So Ji Sub dalam film A Company Man

TRI BUN-MEDAN.com - KMovievaganza Trans 7 menghadirkan film Korea berjudul A Company Man pada Senin (6/7/2020).

Film bergenre thriller yang dirilis pada Oktober 2012 lalu, disutradarai Lim Sang Yoon.

Sederetan bintang ternama berperan dalam film ini, termasuk So Ji Sub.

So Ji Sub di sini memerankan tokoh bernama Ji Hyeong Do.

Ji Hyeong Do adalah seorang pembunuh bayaran yang tak pernah gagal mengeksekusi targetnya.

Untuk menyembunyikan identitasnya, setiap hari dia berpakaian setelan jas seperti pekerja kantoran lainnya.

Tempat kerja Hyeong Do pun juga disamarkan sebagai perusahaan perdagangan logam.

Suatu hari, Hyeong Do ditugaskan untuk menjalankan misi bersama Ra Hoon (Kim Dong Joon).

Rencananya, Hyeong Do harus membunuh Ra Hoon setelah misi itu selesai.

Mengetahui hal itu, Ra Hoon mengutarakan permintaan terakhirnya untuk memberikan semua uang miliknya pada keluarganya.