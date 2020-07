Harga Relatif Stabil, Pisang Jadi Komoditas Alternatif Pendapatan

TRIBUN-MEDAN.com - Buah pisang merupakan satu komoditas Indonesia yang memiliki potensi besar. Pisang dapat dibudidayakan agar menjadi peluang bisnis bagi para petani khususnya di Sumatera Utara (Sumut).

Kasubbag Program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Yuspahri Peranginangin mengatakan, pisang menjadi satu pendapatan alternatif bagi petani, karena harganya cukup baik di pasaran lokal mau pun internasional.

"Pisang menjadi komoditas alternatif pendapatan masyarakat dan petani karena nilai jualnya cukup baik, baik pasaran lokal mau pun internasional. Ekspor kita juga cukup baik terhadap komunitas pisang," ujar Yuspahri, Selasa (7/7/2020).

Diakuinya, tak hanya di dalam negeri, pisang dari Sumut juga dibutuhkan negara-negara lain, diantaranya Malaysia, Singapura, dan China.

Kata Yuspahri, seluruh kabupaten kota di provinsi ini penghasil tanaman berbagai jenis pisang.

Pada triwulai I tahun 2020 jumlah tanaman menghasilkan pisang di Sumut sebanyak 873.060 pohon.

Tertinggi produksinya yakni Kabupaten Langkat sebanyak 481.826 pohon, Karo sejumlah 129.849 pohon, Tapanuli Selatan sebanyak 49.248 pohon dan Asahan 46.091 pohon. Sedangkan kabupaten lain juga menghasilkan, namun produksinya di bawah 40 ribu pohon. "Produksi ini untuk semua jenis pisang," ujarnya.

Disinggung produksi pisang selama 2019, menurut Yuspahri, sebanyak 1.168.905 pohon dengan produktivitas 975,70 kwintal per hektare dan dari luas panen 1.168,9 hektare.

Dalam kesempatan berbeda, pedagang buah di Pasar Pagi Durian Kota Medan, Mei mengatakan, pisang merupakan buah yang paling banyak peminatnya. Harga buah pisang juga cenderung lebih stabil dibandingkan buah lainnya.

"Hari ini stok buah yang akan kita jual ada 30 sisir pisang, dan hari ini sudah ada beberapa konsumen yang beli pisang," ujarnya.

Harga pisang yang dijualnya pun beragam mulai harga Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. Perbedaan harga pisang ini dilihat dari ukuran pisang tersebut.

"Pisang ini kita ambil dari Pancur Batu, kalau harga dilihat dari ukurannya, kalau besar Rp 20 ribu, kalau sedang pisangnya Rp 15 ribu," ucap Mei.

Hal senada diungkapkan pedagang buah lainnya, Pratika yang mengatakan harga buah pisang yang dijualnya beragam, mulai dari Rp 15 ribu. Daya beli konsumen akan pisang diakuinya lumayan baik.

"Lumayan bagus permintaaan hanya saja beberapa hari belakangan ini agak sepi pembeli mungkin karena banyak yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," ucapnya.

Sementara itu harga pisang di LotteMart Centre Point Mall Medan rata-rata jenis pisang hampir sama harganya. Untuk Pisang Ambon per sisirnya Rp 18.500, Pisang Barangan Rp 18.000 per sisir, dan Pisang Kepok Rp 18.500 per sisir.