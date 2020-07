Irwan Mussry Unggah Foto Lisa BLACKPINK di Instagram, Netizen Langsung Serbu IG Suami Maia Estianty

TRI BUN-MEDAN.com - Suami Maia Estianty, Irwan Mussry mendadak buat netizen heboh lantaran postingan Instagram.

Baru-baru ini, Irwan Mussry menggunggah foto perempuan muda dan berbakat.

Bukan Maia Estianty, Irwan Mussry mengunggah foto member girl band Korea Selatan, Lisa BLACKPINK.

Dalam foto itu, Lisa BLACKPINK tampak duduk sambil berpose kece menghadap kamera.

Tanpa menyunggingkan senyum, Lisa tampak fokus sambil memainkan rambut sebahunya.

Kendati bikin geger netizen, rupanya maksud Irwan mengunggah foto itu hanyalah untuk mempromosikan brand bernama Celine.

Hal itu diketahui dari keterangan foto sang pengusaha tajir tersebut.

"@blackpinkofficial ‘s Lisa Manoban @lalalalisa_m looks stunning in @celine as captured by designer @hedislimane

#sayatimeinternational #itsourtime #workingattime #celineindonesia," tulis Irwan Mussry.

Irwan Mussry bikin geger netizen usai unggah foto Lisa Blackpink. (Instagram @irwanmussry)

Mengetahui hal itu, netizen pun langsung ramai menyerbu postingan suami Maia Estianty tersebut.