Gempita Beri Kartu Ucapan Manis untuk Gading Marten, Isinya Ungkapan Cinta untuk Sang Ayah

TRI BUN-MEDAN.com - Gading Marten menerima kartu ucapan manis yang ditulis oleh putrinya sendiri, Gempira Nora Marten.

Pada tayangan video yang diunggah Gading, tampak Gempi yang menyodorkan sebuah kartu ucapan kepadanya.

Kartu ucapan berwarna merah muda dan bergambar flamingo.

Saat memberikan kartu ucapan tersebut, Gempi pun tampak memaksa sang papa untuk segera membukanya.

Terlihat Gempi lebih terlihat antusias untuk melihat reaksi ayahnya.

Begini obrolan keduanya:

"The card for you," kata Gempi.

"Wow, thank you Gem," jawab Gading.

"Open it, open it," pinta Gempi kepada papanya.

"Love Dad. I love you too," kata Gading.

"Love you too," jawab Gempi lagi.