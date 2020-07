Latihan Fisik Jelang PON Papua, M Robby Darwis Wajib Lari Selama 45 Menit

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pebulutangkis M Robby Darwis yang mendapat tiket di ajang Pekan olahraga Nasional (PON) XX Papua tengah serius dalam menjalani latihan pada persiapan umum.

Atlet kelahiran 4 Desember 1998 ini mengaku dalam latihan fisik tersebut, dirinya melakukan lari selama 30 sampai 45 menit.

"Program latihan mengharuskan saya lari selama 45 menit dan gunanya untuk daya tahan tubuh," katanya, Kamis (9/7/2020).

Ia mengatakan, selain melakukan latihan fisik berupa lari, dirinya juga wajib melakukan push up dan sit up dalam persiapan umum jelang ajang empat tahun sekali tersebut.

"Push up sama sit up itu merupakan latihan yang wajib dilakukan. Untuk push up dan sit up masing-masing 50 kali. Jadi sehari untuk push up dan sit up bisa 200 kali," ujarnya.

Dalam cabor bulutangkis juga, akunya, kelincahan kaki untuk kecepatan berpindah juga sangat dianjurkan. Maka dari itu, akunya, program latihan yang diberikan kepada dirinya bersangkutan kepada kecepatan kaki.

"Biasanya saya latihan lompat palang baik untuk kaki kiri maupun kanan. Dan lompat palang ini dilakukan sebanyak 50 kali. Gunanya untuk kelincahan berpindah dari satu posisi ke posisi lain dalam pertandingan," katanya.(akb/tri bun-medan.com)