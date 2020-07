PHK Meningkat, Klaim JHT BPJamsostek Didominasi oleh Usia Produktif

DIREKTUR Utama BPJamsostek Agus Susanto dalam Webinar Pelayanan Tanpa Kontak Fisik "One to Many" di Era New Normal, Kamis (9/7/2020).

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia hingga 2 Juni 2020, kasus PHK mencapai 3,05 juta.

Kenaikan PHK ini juga turut meningkatkan klaim BPJamsostek.

"Saat ini kebanyakan yang datang untuk melakukan klaim adalah anak-anak muda yang masih produktif di rentang usia 25 hingga 30 tahun. Sampai hari ini terjadi peningkatan kapasitas pelayanan hingga dua kali lipat dibandingkan bulan lalu khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat," ujar Direktur Pelayanan BPJamsostek Krishna Syarif dalam Webinar Pelayanan Tanpa Kontak Fisik "One to Many" di Era New Normal, Kamis (9/7/2020)

Ia menjelaskan protokol Lapak Asik yang diberlakukan BPJAMSOSTEK sejak awal penerapan PSBB telah membuka wawasan baru.

Pihaknya secara tidak langsung diarahkan untuk mengubah mekanisme layanan agar beralih menjadi online atau tanpa kontak fisik dengan menyediakan beragam kemudahan namun harus tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

“Protokol Lapak Asik ini terbukti mampu mendorong masyarakat pekerja untuk juga beradaptasi dengan tatanan baru pelayanan BPJAMSOSTEK. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya ketidaknyamanan dari peserta saat mengakses Lapak Asik, kami terus belajar dan mengembangkan sistem agar tetap reliable," tuturnya.

Terkait dengan pengembangan sistem Teknologi Informasi, BPJAMSOSTEK berusaha terus dapat beradaptasi dengan perkembangan terkini. Menurut Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Sumarjono, perkembangan dan penerapan teknologi di BPJAMSOSTEK sangat baik.

“Mulai dari sistem administrasi kepesertaan, pengajuan klaim hingga aplikasi mobile yang mendukung berbagai fitur tambahan untuk memenuhi kebutuhan peserta. Semua telah diterapkan di BPJAMSOSTEK dan berjalan dengan baik. Termasuk juga dengan sistem yang digunakan oleh protokol Lapak Asik, semua dikembangkan dan dikelola oleh internal BPJAMSOSTEK,” ujar Sumarjono.

Kemudahan yang ditawarkan melalui Lapak Asik bukan tanpa kekurangan, namun pihak BPJAMSOSTEK terus berkeinginan untuk selalu melampaui ekspektasi peserta dalam memberikan layanan. Jika peserta menemui kendala dalam mengajukan aplikasi melalui Lapak Asik, layanan One to Many sudah menjadi solusi untuk dapat mengakomodir kendala yang dialami peserta.

“Kami bahkan telah membuka layanan offline di Kantor-kantor Cabang dengan tetap berpedoman pada kebijakan PSBB. Layanan One to Many yang kami terapkan dinilai mampu memberikan layanan yang optimal dengan waktu yang efisien,” imbuh Agus. Layanan One to Many yang dimaksud Agus ini berupa layanan offline di Kantor Cabang BPJAMSOSTEK menggunakan fasilitas video yang terhubung dengan petugas pelayanan dan mengakomodir 4-6 orang peserta dalam waktu yang bersamaan.