Trending di Twitter, Lihat 5 Potret Lawas Nicholas Saputra saat Duduk di Bangku SMA

Paras Nicholas Saputra saat masih SMA pun jadi sorotan para warganet, khususnya kaum perempuan.

TRI BUN-MEDAN.com - Nama Nicholas Saputra sedang ramai diperbincangkan oleh warganet di jagat dunia media sosial.

Hal itu terjadi setelah beredar fotonya pada buku tahunan SMA di Twitter.

Foto tersebut diunggah oleh akun Twitter @stei2021 pada Selasa (7/7/2020).

"Who is your high school’s most famous alumnus?", tulisnya menyertai unggahan foto lawas sang aktor.

(Siapa alumni sekolah menengah kamu yang paling terkenal?)

Cuitan tersebut sontak viral dan menjadi trending di Twitter.

Hingga Rabu (8/7/2020) malam, unggahan itu telah dibagikan oleh lebih dari 12 ribu pengguna dan disukai sekitar 32 ribu kali.

Nicholas Saputra trending di Twitter. (Twitter)

Seperti apa potret lawas aktor tampan tersebut?

Dihimpun TribunStyle.com dari berbagai sumber di media sosial, berikut ini 5 potret Nicholas Saputra saat SMA.

1. Foto Nicholas Saputra di Buku Tahunan