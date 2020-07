Virus Corona Mengganas, Harga Emas Makin Terkerek

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tak bisa dipungkiri kalau kebijakan pelonggaran yang dilakukan pemerintah di banyak negara justru membuat jumlah pasien Corona mengalami kenaikan.

Dan kenaikan jumlah pasien tersebut memicu kenaikan harga emas. Ditambah lagi rilis pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang diyakini memburuk.

Hal ini diungkapkan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, Kamis (9/7).

Harga emas belakangan terus melanjutkan tren kenaikan. Bahkan berhasil menembus level $1.800 per ons troy, atau di kisaran harga $1.811 per ons.

Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) naik Rp6000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Dilansir dari http://www.logammulia.com, pada perdagangan Kamis (9/7) dibanderol diharga Rp948 ribu per gram atau naik Rp6000 per gram dari harga sebelumnya Rp942 ribu per gram.

Gunawan menilai kinerja harga emas ini mengalami pemulihan seiring dengan memburuknya penyebaran Covid-19 secara global.

Ditambah dengan nilai tukar rupiah yang belakangan cenderung mengalami pelemahan.



"Memburuknya jumlah pasien Corona baik dari luar negeri maupun tanah air, menciptakan permintaan emas yang tinggi. Pelaku pasar pada dasarnya akan mencari instrumen safe haven untuk menyelamatkan asetnya dari potensi kerugian seiring dengan masalah pandemi yang memunculkan krisis multi dimensi," ujarnya.



Ditambah lagi lanjutnya, Bank Sentral AS yang terus akan menggelontorkan stimulus, maka daya tarik US Dollar juga mengalami penurunan.

"Ditambah lagi hubungan sejumlah negara terkait dengan Laut China Selatan menjadi kabar yang mendorong pelaku pasar untuk lebih banyak mengkoleksi emas ketimbang US Dollar," ungkapnya.

Menurutnya, selama Covid-19 belum bisa dikendalikan, maka potensi kenaikan harga emas dunia akan terus terjadi.