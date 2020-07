Diprediksi Saingi Sky Castle, Inilah Sinopsis Drama Korea Terbaru Graceful Friends Tayang Hari Ini

TRI BUN-MEDAN.com - Drama seri Korea Selatan terbaru berjudul Graceful Friends atau Elegant Friends akan ditayangkan malam ini, Jumat (10/7/2020) di JTBC.

Menghadirkan sejumlah bintang veteran, drama Graceful Friends digadang akan menyaingi popularitas Sky Castle.

Drama ini awalnya dijadwalkan tayang setelah The World of the Married.

Namun, karena COVID-19, rencana tersebut berubah.

Graceful Friends menceritakan sekelompok pasangan berusia 40-an yang tinggal di sebuah kota kecil.

Salah satu pasangan yang dimaksud adalah Ahn Goong Cheol (Yu Jun Sang) dan Nam Jung Hae (Song Yoon A).

Hari-hari bahagia mereka berubah mencekam setelah ada kasus pembunuhan di lingkungan tempat tinggalnya.

Cerita yang diangkat drama bergenre misteri ini menarik dan memancing rasa penasaran.

Jauh sebelum ditayangkan, Graceful Friends bahkan digadang-gadang bisa menyaingi popularitas Sky Castle yang dirilis 2018 lalu.

Sky Castle berhasil menjadi drama dengan rating tertinggi kedua di TV kabel.