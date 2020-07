Mengenal Arti Sukses, Mindset dan Life Skill Bersama STMIK - STIE Mikroskil

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - STMIK - STIE Mikroskil mengadakan pertemuan konferensi yang menginspirasi dengan menghadirkan narasumber Recruitment and Training Manager Wiraland Property Group, Swandi.

Kegiatan ini dipandu oleh moderator mahasiswa manajemen Mikroskil, Ester bertempat di STMIK - STIE Mikroskil, Medan, Jalan M.H Thamrin No 140 Kota Medan, Jumat (10/7).

Pertemuan ini mengangkat tema The Goal is to be success essential skill to invest in your 20's. Para peserta tak hanya dari kalangan mahasiswa STMIK - STIE Mikroskil tapi juga calon mahasiswa.

Recruitment and Training Manager Wiraland Property Group, Swandi menjelaskan tentang arti sukses, mindset dan life skill. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap orang ingin menjadi sukses. Kebanyakan orang berpendapat ciri-ciri sukses kaya dari sisi materi, kaya dengan banyaknya uang yang dimiliki, punya nama dan punya kuasa.

"Proses menuju sukses yang benar, kita sekolah dan kuliah itulah masa persiapan. Kita ambil jurusan yang tepat dan masa sekolah dan kuliah itulah masa pencarian dan persiapan. Sementara untuk bekerja dan bisnis itulah masa pengejaran," ujar Swandi.

Dikatakannya, mulailah mencari jati diri saat masa sekolah buka saat bekerja. Ia pun berbagi kiat meraih sukses.

"SUKSES, Seleksi tujuan hidupmu, Urutkan prioritas dan potensimu, Komit pada rencanamu, Siapkan perjalananmu, Ekpresikan visi dan misimu dalam tindakan dan Serahkan hasilnya pada Tuhan," katanya.

Swandi juga menjelaskan tentang mindset seorang pemenang yakni seorang pemenang mempergunakan waktu secara optimal, seorang pemenang mengetahui arah tujuan hidupnya secara jelas dan berpikir segalanya mungkin dilakukan.

"Hidup ini singkat pergunakan waktu secara optimal, ketahuilah arah tujuanmu secara jelas dan tingkatkan kecepatan berlarimu. Berpikirlah seakan kamu masih anak-anak, segalanya mungkin dilakukan," katanya.