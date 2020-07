Setelah Ditinggal Menikah Dengan Citra Kirana, Ali Syakieb Perkenalkan Calon Istrinya yang Rupawan

TRI BUN-MEDAN.com- Lama tak muncul di layar kaca, pesinetron tampan Ali Syakieb tiba-tiba membawa kabar bahagia.

Setelah ditinggal oleh sang mantan, kini Ali Syakieb bersiap akan menyusul Citra Kirana.

Ya, pada Rabu (8/7/2020) kemarin, Ali Syakieb baru saja melamar kekasih barunya yang bernama Margin W.

Hal tersebut terlihat dari unggahan di akun Instagram @joevithathe.

Dalam sebuah unggahan, Ali dan Margin tampak kompak mengenakan baju berwarna putih.

Tak lupa, keduanya juga berfoto dengan orangtua masing-masing sembari mengumbar senyuman bahagia.

Bukti keseriusan Ali pun ditunjukkan dengan sebuket bunga mawar putih dan kue berhiaskan cincin serta tulisan, “Margin & Ali 8-7-2020”.

Sementara itu, dalam buket bunga terlihat ucapan romantis, “Dear Margin, Today marks the start of many hopeful years together. You may not know it yet but I've got something special planned for us. Happy Birthday Margin, Love, Ali Syakieb,".