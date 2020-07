KOK BISA Nenek Moyang Dinasourus Hanya Seukuran Cangkir Kopi, Berikut Penjelasannya

TRI BUN-MEDAN.com - Kalo kita bahas tentang jaman purba, pasti yang terlintas adalah hewan-hewan besar seperti dinosaurus.

Akan tetapi pernah kebayang nggak sih seberapa besar nenek moyang dinosaurus?



Pasalnya nyangka aja, kalo ternyata dibalik penerusnya yang berbadan besar, nenek moyang dinosaurus punya fisik mungil.

Hal ini terungkap dari analisis fosil reptil bernama Kongonaphone kely yang berarti pembunuh serangga kecil.

Sebagaimana HAI lansir dari Kompas, ukuran K.kely memang hanya berukuran 10cm saja.

Menurut peneliti hewan ini hidup Madagaskar sekitar 237 juta tahun yang lalu selama periode Trias.

Fosil K.kely ini ditemukan pada 1998 silan oleh tim peneliti yang dipimpin para hali dari American Museum of Natural History Frick Curator of Fossil Mammals.

Dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, peneliti menyebut kalau K.kely termasuk dalam kelompok kuno Ornithodira atau leluruh terakhir dari semua semua dinosaurus dan pterosaurus.

Jawaban dari bagaimana makhluk sekecil K.kely bisa berevolusi menjadi besar sampai saat ini nggak pernah sepenuhnya jelas.

Karena spesimen dari garis keturunnan Ornithodira yang pernah ditemukan dan dipelajari relatif sedikit.

Peneliti menyebut kalau tubuh mungil mereka digunakan untuk mengembangkan sifat-sifat lain demi kelangsungan hidup keturunan mereka.

Wah, enggak nyangka banget ya sob.

Kirain nenek moyang dinosaurus bakal lebih besar dari dinosaurus pada jaman purba. (*)

Artikel ini telah tayang di Hai.Grid.id dengan judul : "Siapa Sangka, Kalo Nenek Moyang Dinosaurus Ternyata Seukuran Cangkir Kopi"