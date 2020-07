MALAM INI Jadwal Bola Liga Inggris: Liverpool vs Burnley, Sheffield vs Chelsea, Brighton vs M City

TRI BUN-MEDAN.com -

Simak Jadwal Bola Liga Inggris malam ini akan memasuki pekan 35.

Ada lima pertandingan malam ini yang dapat disaksikan oleh pecinta Liga Inggris.

Antara lain duel Liverpool vs Burnley, Sheffield vs Chelsea, hingga Brighton vs Manchester City.

Jadwal lengkap Liga Inggris tercantum di akhir artikel.

Jelang lawan Burnley, striker Liverpool Mohamed Salah mendapat kritikan.

Mohamed Salah mendapat kritik tajam meski tampil bagus saat melawan Brighton dalam lanjutan Liga Inggris 2019-2020 pekan ke-34, (9/7/2020) dini hari WIB.

Pada pertandingan kontra Brighton, Liverpool menang dengan skor 3-1.

Gol-gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah (6',76') dan Jordan Henderson (8').

Adapun satu gol Brighton dikemas Leandro Trossard pada menit ke-45.