Bunga Citra Lestari Berkunjung ke Makam Ashraf Sinclair, Bawa Bunga Mawar Merah untuk Mendiang Suami

Bunga yang nampak lesu, membawa bucket bunga mawar merah yang kemudian ia taruh di makam sang suami.

TRI BUN-MEDAN.com - Penyanyi dan artis peran Bunga Citra Lestari (37) mengunjungi makam sang suami, mendiang Ashraf Sinclair setelah selama 4 bulan berada di rumah karena adanya pandemi.

Hal itu diketahui dari postingan Emmy Muchlis yakni Ibunda BCL atau akrab disapa Unge.

"setelah 4 bln stay home

hari ini ke Sandiego

Al Fatihah utk dady," tulis Ibunda BCL di keterangan postingannya yang diunggah Sabtu siang (11/7/2020).

Melihat postingan tersebut, Ibu mertua BCL, Dida Sinclair memberikan komentar .

"Al-Fatihah. How I wish to be with all of you today.

(betapa aku ingin bersama kalian di sana hari ini)

Love you Bunga, Noah, Oma, Opah