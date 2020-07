Akting Mabuk Kim Soo Hyun di It's Okay to Not Okay Episode 7 Tuai Pujian

drama Korea Its Okay to Not Be Okay episode 7

TRI BUN-MEDAN.com - Penayangan episode 7 drama Its Okay to Not Be Okay mendapatkan pujian dari warganet.

Salah satunya saat adegan mabuk yang dimainkan Kim Soo Hyun.

Pada episode 7 Its Okay to Not Be Okay, Moon Kang Tae dan Go Moon Young semakin dekat.

Hal ini terlihat saat adegan Moon Kang Tae pulang dalam keadaan mabuk di episode 7.

Go Moon Young menunggu Moon Kang Tae di tangga.

Dalam keadaan mabuk, Moon Kang Tae justru bersikap ramah pada Go Moon Young.

Saat berbincang dengan Hoo Moon Young, Moon Kang Tae tersenyum bahkan tertawa.

Terlebih ketika Go Moon Young ingin mabuk juga.

Moon Kang Tae langsung melarang dengan alasan akan terjadi hal berbahaya jika mereka berdua sama-sama mabuk.

Tidak hanya itu, Moon Kang Tae juga memberikan boneka buatannya sendiri pada Go Moon Young.