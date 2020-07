Pandemi Picu Kemiskinan di Sumut, Paling Banyak Dipengaruhi oleh Makanan

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumut sebanyak 1.283,29 ribu jiwa atau sebesar 8,75 persen terhadap total penduduk.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Fadjar Wahyu Tridjono dalam Berita Resmi Statistik yang disiarkan langsung di kanal YouTube Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Sumut, Rabu (15/7/2020).

"Bila dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada September 2019, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 22,8 ribu jiwa dan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,12 poin," katanya.

Ia mengatakan, secara umum, pada periode 2007 hingga Maret 2020, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kecuali pada September 2013, September 2014 hingga September 2015 yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain itu terjadi juga kenaikan pada Maret 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan.

Garis kemiskinan makanan adalah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan angka 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Sedangkan dalam survei ini yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

"Berdasarkan daerah tempat tinggal, cenderung di daerah perkotaan jumlah penduduk miskin lebih rendah dibanding di pedesaan. Namun secara tren, disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan semakin menurun. Artinya hampir mendekati persamaan," katanya.

Pada periode September 2019 hingga Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 30,3 ribu jiwa sedangkan di pedesaan turun sebanyak 7,5 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 8,39 persen menjadi 8,73 persen, dan di pedesaaan turun dari 8,93 persen menjadi 8,77 persen.

"Komposisi garis kemiskinan sekitar 74,92 persen dipengaruhi oleh makanan dan 25,08 persen bukan makanan. Pada Maret 2020 garis kemiskinan di Sumatera Utara sebesar Rp 502.904 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp 518.218 per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp 484.717 per kapita per bulan," katanya.

Dibandingkan September 2019, garis kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2020 naik 2,61 persen garis kemiskinan di perkotaan naik 2,31 persen. Sedangkan garis kemiskinan di perdesaan naik 3,01 persen.

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan masih berperan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan yakni 6,21 persen mau pun di perdesaan sebesar 4,94 persen. Empat komoditi bukan makanan lainnya penyumbang terbesar garis kemiskinan di perkotaan adalah listrik, bensin, biaya pendidikan, dan biaya angkutan.

"Sedangkan di pedesaan, empat komoditi bukan makanan lainnya penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan adalah bensin, biaya pendidikan, listrik, dan biaya perlengkapan mandi," pungkasnya.