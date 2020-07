Bocoran One Piece Chapter 985: Kaido Bunuh Shogun Orochi Demi Onagashima Baru, Nasib Luffy & Yamato

TRI BUN-MEDAN.com - Sejumlah kejutan bakal tersaji pada manga One Piece chapter 985 yang melanjutkan peperangan di Onigashima.

Simak jadwal dan spoiler manga One Piece chapter 985 yang melanjutkan peperangan antara aliansi Monkey D Luffy dan aliansi Kaido.

Setelah One Piece chapter 984 tayang dua pekan lalu, tentu para penggemar manga terlaris di dunia ini menunggu One Piece chapter 985 serta anime One Piece 933.

Sebelumnya, pada One Piece chapter 984 ini masih melanjutkan peperangan di Pulau Onigashima Wanokuni antara aliansi Monkey D Luffy dengan aliansi Kaido.

Untuk cover One Piece chapter 984 yang berjudul Kitabku ini menampilkan Chiffon, Lola serta Bege yang menggendong bayi bertemu Found.

Manga One Piece Tokoh Monkey D Luffy (ist)

Setelah itu cerita langsung dimulai dari Page One yang mulai tersadar dan meminta para pasukan Kaido memanggil tim medis untuk menolong Ulti yang belum sadar.

Selain itu, Page One juga meminta anak buah Kaido untuk mengejar Yamato dan Luffy.

Lalu, para pasukan Kaido bertanya apakah Page One baik-baik saja setelah menerima serangan dari Monkey D Luffy.

Page One mengatakan rahangnya hampir patah namun dia masih bisa bergerak untuk mengejar Yamato dan Luffy.

Spoiler Serial Komik One Piece Chapter 974, Awal Luffy Bertemu Kinemon Sebelum Duel dengan Kaido. (Kolase TribunMadura.com (Sumber: One Piece Fandom))

Saat tim medis tiba, Ulti kemudian tersadar dan bertanya tentang keadaan Page One.

Anak buah Kaido lalu memberi informasi ke Page One dan Ulti bahwa Yamato dan Luffy berhenti berlari.