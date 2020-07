Rayakan Satu Dekade, One Direction Akan Beri Kejutan untuk Fans

one direction

TRI BUN-MEDAN.com - Boyband asal Inggris, One Direction siapkan kejutan untuk para fansnya.

Kejutan ini dipersiapkan dalam rangka perayaan satu dekade perjalanan One Direction.

Kabar soal perayaan satu dekade One Direction juga sempat diisyaratkan oleh Liam Payne.

Dalam sebuah wawancara, Liam berkata bahwa dirinya, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles, dan Zayn Malik akan memberikan sesuatu.

Selain itu, public relations Simon Jones PR telah membuat sebuah video khusus untuk fans.

"Video ini akan menampilkan momen-momen perjalanan karier One Direction dari dibentuk di X Factor hingga merilis single 'History'," kata Simon Jones PR seperti dikutip E! Online, Kamis (16/7/2020).

Video khusus ini juga akan berisi cuplikan-cuplikan dari video musik, penampilan, dan konten behind the scene One Direction.

Kabar gembira tak hanya berhenti sampai di situ, One Direction juga menyiapkan situs resmi khusus untuk perayaan ulang tahun mereka.

Situs tersebut akan dibuat sangat menarik agar para pengunjung bisa merasakan pengamalan interaktif yang berbeda.

"Situsnya akan membentuk sebuah lini masa tangga lagu sejarah dari bandnya mulai dari audisi hingga mereka memulai hiatus," tambahnya.

Arsip video penampilan dan video musik yang pernah dirilis oleh One Direction juga akan dihadirkan di sana.

Situs ini akan mulai diaktifkan pada tanggal 23 Juli mendatang. (*)

