Nikita Willy Bakal Dilamar secara Resmi, Lihat Potret Persiapan saat Fitting Kebaya

Jelang lamaran resminya, Nikita sempat membagikan potret kebersamaanya dengan Indra. Keduanya mempersiapkan acara lamaran dengan fitting baju kebaya dan kemeja batik.

TRI BUN-MEDAN.com - Pesinetron kenamaan Nikita Purnama Willy atau lebih dikenal dengan Nikita Willy, dalam waktu dekat akan dilamar oleh sang kekasih, Indra Priawan Djokosoetono.

Setelah merayakan hari ulang tahunnya ke-26 pada Senin lalu (29/6/2020) kini Nikita mengumumkan telah dilamar Indra Priawan.

Indra Priawan dikenal sebagai putra dari pemilik perusahaan taksi Blue Bird Group.

Keduanya telah menjalin asmara selama kurang lebih 3 tahun.

Nikita pun mengatakan ia bersedia menikah dengan kekasihnya itu.

"Three years ago you asked me to travel the world with you.

(3 tahun lalu kamu memintaku untuk keliling dunia bersamamu)

Three days ago you asked me to be your world.

(3 hari lalu kamu memintaku untuk menjadi duniamu)