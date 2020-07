Ternyata Cinta Laura Punya Manajemen Keuangan Anti Bokek, Gemar Menabung, tak Pernah Kesulitan Uang

T R I B U N-M E D A N.com- ARTIS peran Cinta Laura mempunyai berbagai kebiasaan unik yang menarik untuk diumbar ke masyarakat.

Apalagi, kebiasaannya itu tidak sekadar unik saja namun bermanfaat untuk diterapkan.

Bahkan, diam-diam Cinta Laura punya tips manajemen keuangan yang layak ditiru.

Selain itu, artis Indonesia yang kini menetap di Bali ini telah merambah Hollywood.

Cinta Laura Kiehl. (TRIBUNNEWS/NURUL HANNA) (TRIBUNNEWS/NURUL HANNA)

Berikut pengakuan Cinta Laura kepada presenter Luna Maya.

1. Sesali kurang lama pulang kampung ke Indonesia saat tinggal di Amerika

Seperti diketahui, Cinta Laura sempat menetap di Amerika untuk kuliah dan melebarkan sayap di industri perfilman Hollywood.

Cinta Laura mengatakan, selama periode itu seharusnya ia lebih banyak pulang kampung ke Indonesia.

"If I can change something just a little bit, enggak ngerubah hidup aku ya. Mungkin selama aku tinggal delapan tahun di Amerika dari 2011-2019, harusnya aku menghabiskan lebih banyak waktu di Indonesia," ucap Cinta Laura dikutip dari YouTube Luna Maya, Kamis (16/7/2020).

Sebab, jika dulu Cinta Laura lebih lama ada di Indonesia, pasti ia bisa menghabiskan waktu dengan keluarga dan fans.