Musisi Medan Kembali Gelar Talkshow Kumpulkan Donasi untuk Panti Asuhan

TALKSHOW bareng Hendra Zorboothus yang diadakan We Care We Share melalui live instagram beberapa waktu lalu

T R I B U N-MEDAN.com,

Skena musik Medan kembali menunjukkan kepedulian nya kepada sesama. Dalam acara bertajuk We Care We Share secara konsisten para musisi Medan mengumpulkan donasi dengan tujuan yang berbeda-beda.

Kali ini, dalam edisi live instagram dan YouTube yang dilakukan Jum'at (17/7/2020) malam sekelompok musisi Medan ini menggalang dana untuk sebuah Panti Asuhan di Medan.

"Kali ini donasi ditujukan untuk Panti Asuhan Al Murhamah. Panti Asuhan ini merupakan Panti Asuhan anak yang kini tengah kesulitan karena tidak memiliki donatur tetap," ujar Roni Armansyah Harahap, satu dari beberapa musisi yang mengusung We Care We Share, Sabtu (18/7/2020).

Dikatakannya, Panti Asuhan Al Murhamah memiliki 35 orang anak asuh. Yang terdiri dari usia 1,5 tahun hingga 18 tahun.

"Kebetulan juga Panti Asuhan ini masih sewa atau kontrak. Jadi kita ajak teman-teman yang tergerak hatinya untuk berdonasi," katanya.

Di masa pandemi corona, We Care We Share jadi lebih aktif membuat gelaran acara baik Talkshow maupun Konser Musik. Acara ini awalnya ditujukan untuk pihak-pihak yang terdampak covid-19 dan merambah ke pihak lainnya yang membutuhkan. Seperti rekan yang terkena penyakit hingga panti asuhan.

Satu dari beberapa musisi pengusung We Care We Share lainnya, Dicky mengatakan We Care We Share awalnya dibuat untuk menjadi wadah silaturahmi para musisi Medan. Juga sebagai tempat untuk berdonasi dan membantu sesama.

"Sebenarnya awalnya kita berpikir gimana caranya kita enggak cuma bisa bermusik, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain," katanya.

Dilanjutkan Dicky, biasanya We Care We Share menyesuaikan tema donasi berdasarkan isu yang sedang hangat. Seperti bencana, para penyintas kanker, dan sebagainya.