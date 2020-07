Restoran Lembur Kuring Operasional Terbatas, Jalankan Protokol Kesehatan

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Restoran Lembur Kuring yang berada di Jalan Amir Hamzah, Medan, melakukan operasional secara bertahap, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Saat pandemi Covid-19 mulai terjadi di Kota Medan, restoran ini sempat berhenti sementara selama kurang lebih tiga bulan.

Marcomm Restoran Lembur Kuring, Yasmin mengatakan, restoran mulai operasional sejak awal Juni lalu.

"Selama kurang lebih seminggu awalnya kami take away, setelah itu baru dine in dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, di antaranya, cek suhu tamu dan karyawan, setiap tamu wajib menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sinitizer, dan melakukan penyemperotan secara rutin di area makan serta taman bermain anak," ujarnya, Sabtu (18/7/2020) di Medan.

• TRIBUN-MEDAN-WIKI: Lontong Sayur Khas Medan yang Menjadi Ikon Kuliner Pagi

Ditambahkannya, untuk karyawan diwajibkan mengganti masker setidaknya dua kali selama jam kerja, serta menggunakan face shield yang disediakan perusahaan. Pihaknya juga membuat ketentuan untuk pemasok bahan makanan. Mobil pengakut bahan, hanya boleh parkir di area tertentu, sementara sopir juga dicek suhu tubuh, jika suhu tubuh sopir melebihi 37,3 derajat Celcius, maka ditolak masuk beserta bahan makanan yang dibawa.

"Syukurnya sampai sekarang masih aman, belum ada penyalur yang ditolak karena masih memenuhi ketentuan," ujarnya.

Jam operasional juga dilakukan secara bertahap. Awalnya, operasional mulai pukul 11.00 hingga 18.00, kemudian secara bertahap jam tutup dimundurkan hingga sekarang tutup hingga pukul 21.00 WIB.

Selain mengurangi jam operasional, pihak restoran untuk sementara menutup layanan booking restoran dengan tamu lebih dari 50 orang, seperti acara seperti ulang tahun, wedding, dan perkumpulan lainnya.

"Suatu kali pernah ada yang mau booking untuk tamu 200 orang dan hiburan keyboard, tapi kami tolak karena memang kita mengikuti dan tak ingin melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah," jelasnya.

Untuk karyawan yang berjumlah sekitar seratusan orang, Lembur Kuring berusaha meminimalisir PHK. Jadi, meski pun jam operasional berkurang tapi seluruh karyawan tetap bekerja dengan sistem shifting.

"Memang, ada pengurangan salary, tapi setidaknya itu lebih baik untuk menghindari PHK," aku Yasmin.