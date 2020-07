Jakarta-Medan 21 Kali Per Minggu, AirAsia Tambah Rute Domestik

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - AirAsia Indonesia mengoperasikan kembali beberapa rute domestik dan menambah frekuensi penerbangan secara bertahap mulai 16 Juli 2020. Ada pun untuk rute Jakarta-Bali, AirAsia Indonesia memiliki frekuensi penerbangan 63 kali dalam per minggunya.

Selain itu untuk Jakarta-Surabaya, 40 kali per minggu, Jakarta-Lombok 14 kali per minggu, Jakarta-Medan 21 kali per minggu dan Jakarta-Yogyakarta (Kulon Progo) 28 kali per minggu.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Tribun Medan, Minggu (19/7/2020), Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga mengatakan, AirAsia berupaya menjawab kebutuhan beberapa segmen masyarakat untuk bepergian selama masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan menambah ketersediaan kursi pada rute Jakarta-Medan dan Jakarta-Bali, serta membuka kembali rute domestik, seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Lombok.

• BERITA PENERBANGAN: AirAsia Indonesia Mulai Beroperasi 19 Juni 2020, Cek Jadwal Penerbangan Online

"Kami juga menyediakan layanan fly-thru (transit) domestik bagi tamu yang ingin terbang lebih jauh, yaitu Medan-Bali, Medan-Lombok, serta Medan-Surabaya melalui Jakarta. Kami terus berinovasi untuk memberikan berbagai kemudahan dengan menawarkan tarif kompetitif, fleksibilitas ubah jadwal, proses akun kredit di hari yang sama, hingga bagasi gratis 15 kg untuk penumpang domestik," kata Veranita.

AirAsia menawarkan fleksibilitas ubah tanggal penerbangan tidak terbatas hingga 31 Desember 2020 bagi tamu yang memesan tiket baru antara 3 Juni hingga 31 Oktober 2020. Pilihan fleksibilitas ini dapat diakses melalui menu 'Pembelian Saya' di airasia.com atau aplikasi AirAsia, sesuai ketersediaan kursi dan berlaku selisih harga.

Pemindahan tanggal atau waktu penerbangan dapat dilakukan paling lambat 48 jam sebelum waktu keberangkatan semula.

Setiap tamu AirAsia diperbolehkan membawa dua buah barang bawaan ke dalam kabin pesawat dengan berat total maksimal 7 kg. Jika barang bagasi kabin melebihi ketentuan di atas, tamu dapat membagasikan barang bawaannya dan memanfaatkan jatah bagasi terdaftar (checked baggage) gratis hingga 15 kg untuk penerbangan domestik di Indonesia, atau dapat memesan jatah bagasi tambahan sebelum terbang.

AirAsia menawarkan kemudahan pemesanan layanan makanan penerbangan (inflight meals) dengan cukup memesan makanan dan minuman penerbangan yang diinginkan di airasia.com atau aplikasi AirAsia melalui `Pembelian Saya' atau `My Bookings' setidaknya 24 jam sebelum waktu penerbangan. Seluruh makanan diproduksi dan dikemas dengan standar higienis tertinggi dan mengikuti persyaratan keamanan pangan yang ketat.

AirAsia menerapkan pengetatan prosedur keamanan untuk memastikan semua tamu, termasuk tamu berkebutuhan khusus dapat terbang dengan aman dan nyaman selama periode perjalanan saat ini.

Ibu hamil atau tamu lanjut usia (di atas 60 tahun) dapat terbang dengan nyaman dengan pengetatan prosedur keamanan oleh AirAsia. Kereta dorong atau kereta bayi dapat digunakan hingga ke gerbang keberangkatan seperti biasa dan akan dimasukkan ke dalam pesawat oleh petugas sebelum tamu naik ke pesawat.

Seluruh petugas yang menangani tamu berkebutuhan khusus di lapangan akan mengenakan masker dan sarung tangan. Seluruh kursi roda akan dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan oleh tamu dengan produk pembersih, sanitasi, dan disinfektan yang disetujui oleh otoritas kesehatan.

Tamu yang perjalanannya terdampak oleh pembatalan dan telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan dan menerima Akun Kredit senilai pembelian tiket pada hari yang sama. Akun kredit dapat digunakan untuk pemesanan tiket dengan tanggal keberangkatan kapan saja hingga 730 hari (2 tahun) sejak diterbitkan selama penerbangan yang dipilih tersedia di airasia.com atau aplikasi AirAsia.