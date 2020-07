Ibu Han So Hee Lakukan Penipuan Pakai Nama Putrinya, Bintang The World of the Married Itu Minta Maaf

Han So Hee

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa tak kenal Han So Hee? Nama artis Korea Selatan ini semakin mencuat sejak penampilannya dalam drama The World of the Married.

Sukses memerankan sosok Yeo Da Kyung dalam The World of the Married membuat popularitasnya semakin tinggi di Korea Selatan.

Kini dia mendapat banyak tawaran pekerjaan.

Padahal, Han So Hee pernah melewati masa sulit.

Han So Hee datang ke Seoul dengan mimpi untuk menjadi aktris di usia 20 tahun dengan sedikit uang.

Di masa-masa tersebut, dirinya mengaku mengalami keterpurukan.

Hingga Han So Hee juga kemudian laris menjadi bintang iklan dan mulai bermain dalam drama.

Kini sukses, kisah hidupnya tersebut sampai dijuluki 'kehidupan cinderella'.

Namun, tampaknya kesulitan hidup Han So Hee belum selesai.

Dirinya baru-baru ini menjadi buah bibir karena dianggap berkaitan dengan sebuah kasus penipuan uang.