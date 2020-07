Memasuki Episode 11, Inilah 7 Hal Jadi Misteri di Drama It's Okay to Not Be Okay

drama Korea It's Okay to Not Be Okay

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Korea Its Okay to Not Be Okay telah menayangkan episode ke-10, Minggu (19/7/2020) kemarin.

Memasuki episode 11, drama It's Okay To Not Be Okay ini semakin membuat penasaran.

Perpaduan kisah oleh romansa, komedi, dan misteri, membuat penonton selalu penasaran dan menantikan kelanjutan kisahnya di setiap episode.

Namun, ada juga yang menimbulkan banyak pertanyaan setelah menyaksikan serial ini dan belum terjawab.

Berikut ini adalah tujuh hal yang membuat penasaran di It’s Okay To Not Be Okay yang tayang di Netflix setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.00 WIB.

Misteri Ibu Moon Yeong

Ibu Mun Yeong diketahui telah lama meninggal. Hal ini pun yang menyebabkan Mun Yeong ( Seo Ye Ji) sering kali mendapatkan mimpi buruk mengenai ibunya.

Ayah Mun Yeong, Go Dae Hwan (Lee Eol), juga terus mendengar suara hantu yang sedang bersenandung, yang ternyata berasal dari salah satu pasien rumah sakit bernama Park Ok Ran (Kang Ji Eun).

Apakah ini menandakan bahwa ibu Mun Yeong ternyata masih hidup? Apakah Park Ok Ran adalah ibu Mun Yeong? Ataukah ada orang lain?

Apa alasan Go Dae Hwan berusaha bunuh Moon Yeong?