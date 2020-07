Menilik Rumah Mewah Bos Film Manoj Punjabi, Ada Sauna hingga Salon Pribadi, Buat Boy William Melongo

TRIBUN-MEDAN.com - Dikenal sebagai bos film, wajar jika Manoj Punjabi memiliki harta melimpah.

Baru-baru ini, Boy William berkesempatan untuk melihat salah satu aset berharga milik Pemilik MD Entertainment Manoj Punjabi.

Sosok produser terkenal di Indonesia, Manoj Punjabi rupanya memiliki rumah bak hotel bintang lima.

Tak hanya bangunannya yang megah, rumah Manoj Punjabi memiliki sederet fasilitas mewah di dalam rumahnya tersebut.

Hal itu terkuak melalui vlog Boy William dilansir TribunJakarta pada Selasa (21/7/2020).

Dengan tangan terbuka, Manoj Punjabi mempersilahkan Boy untuk melihat setiap sudut ruangan di rumah mewahnya.

Memasuki garasi, terlihat beberapa mobil mewah antik yang terparkir.

Kemudian, Boy William diajak Manoj Punjabi melewati lobi rumahnya.

"Oh My God! It's feel very spacious!" ujar Boy William.

Lebih lanjut, Manoj Punjabi mengajak Boy menuju ruang gym yang tak kalah luas dan dipenuhi dengan alat angkat beban.

