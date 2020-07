Foto Jepretan Tompi Ini yang Bikin Ariel Tatum Gregetan, Hampir Tak Bisa Tahan Diri Seminggu

TRI BUN-MEDAN.com - Ariel Tatum melakukan pemotretan secara eksklusif dengan penyanyi sekaligus dokter, Tompi.

Hasil fotonya pun diunggah ke media sosial Instagramnya, Senin (20/7/2020).

Melalui unggahannya tersebut, Ariel juga mengungkapkan soal di balik pemotretan itu.

Ia menyebut harus mengunggah hasil foto Tompi itu setelah seminggu pemotretan.

Begini unggahannya:

Mantra of the week:⠀

As I surrender myself to the uncertainty;

I am in control,⠀

I am safe,⠀

I am guided.⠀

⠀

Read that again..

⠀

by @dr_tompi, camera so ~exclusive~