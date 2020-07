Keberadaan Tambang PT DPM di Dairi Harus Dikaji Ulang, Warga Khawatir Picu Bencana

T R I B U N-M E D A N.com,DAIRI-Keberadaan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi masih menuai kontroversi.

Masyarakat khawatir, keberadaan pertambangan seng yang sahamnya dimiliki China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd (NFC) dan Bumi Resources Minerals Indonesia itu membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Untuk itu, warga pun meminta agar keberadaan perusahaan ini dikaji ulang.

• Kelanjutan BLT dari APBD Dairi Tak Ada Kejelasan, Warga Curiga Ada Permainan

"Sebagai penduduk lokal yang sudah berpuluh-puluh tahun tuinggal dan hidup di Dairi, kami berhak tahu atas rencana pembangunan yang datang ke wilayah kami.

Kami ingin informasi yang benar di depan, dan kami ingin informasi tersebut dipelajari dan dikaji oleh pakar internasional," kata Sugianto Hasugian, warga Dusun Bongkaras II, Desa Bongkaras saat konfrensi pers virtual, Selasa (21/7/2020).

Ia mengatakan, sejak PT DPM datang ke Dairi, warga tidak pernah diajak berdialog.

Mereka khawatir, eksplorasi yang bakal dilakukan PT DPM di dekat permukiman warga akan membawa bencana.

Sehingga, besar harapan warga agar pemerintah daerah juga turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

• Gegara Covid-19, Lima Proyek Jalan dari DAK di Dairi Batal Tahun Ini

"Jika kemungkinan kami harus hidup di sekitar atau di bawah area dengan potensi bencana, maka kami layak diajak berdialog dan diinformasikan.

Tambang ini berpotensi menghasilkan jutaan meter kubik limbah beracun.